"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 25 марта
- 09:40 23 марта
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- Служба новостей
С 20 марта пожилым людям по всей стране доступно новое интересное предложение. Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева объявила, что старшие граждане теперь могут воспользоваться программами, предлагающими им возможность изучать новые профессии. Это предложение доступно через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.
Одно из новых направлений, которое предлагается в рамках этих клубов, - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.
Подобная инициатива уже успешно реализована в столичном регионе, и эксперты считают, что благодаря этим курсам многие пожилые люди смогут освоить новую профессию или приобрести дополнительные навыки. Например, те, кто интересуется стилистикой, смогут получить крепкую основу для будущей деятельности.
Кроме того, предлагаются и другие виды занятий, такие как рисование, танцы, актерское мастерство или изучение иностранных языков. Все эти занятия будут бесплатными для пенсионеров, но необходимо заранее записаться и принять участие в программе. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Заявки на участие можно будет подать с марта.