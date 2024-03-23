Астролог Володина пообещала трем знакам Зодиака небывалый успех в 2024 году

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Эксперт по звездам считает, что у них впереди светлый период.

Астролог Василиса Володина напомнила, что год Дракона, в который, как никогда, всеми знаками Зодиака управляет карма, начался уде 10 февраля. Она советует не бояться расплаты за поступки, которые были совершены заранее. Символ года считает, что люди должны прислушиваться к себе, и тогда неприятности пройдут стороной. В беседе с телеведущей Ляйсан Утяшевой на шоу «Дерзкая готовка», Володина описала те сферы в жизни знаков Зодиака, которые потребуют от них особенно пристального внимания. Некоторым из знаков придется несладко, трудности затронут сами основы их существования. Но есть и те, кого Дракон одарит благоприятными переменами.

Соблюсти все условия этих непростых 12-ти месяцев и угодить символу года, по ее мнению удастся трем представителям Зодиакального круга. В числе везунчиков окажутся Львы, Водолеи и Тельцы, считает астролог. Но и им надо учесть некоторые слабые моменты.

Телец

Володина считает, что знаку пришло время для решительного развития его карьеры. По ее словам, утрачивать веру в будущее и его перспективы знаку не стоит. А вот рассчитывать на себя — да.

Астролог советует «выжать деньги», и вложить их в проект, который давно задумывался. Несмотря на трудности начального периода, дело окажется прибыльным. Возможно придется сменить профессию, и, пусть это и непросто, решение будет правильным. Остается только довести до практического результата свой проект.

Лев

Один из самых главных везунчиков года, по мнению астролога, сможет избавиться от части забот, переложив их на своих сотрудников. Останется в прошлом и часть проблем, с которыми Львы разбирались весь прошлый год. Володина считает, что после 15-летнего тяжкого труда знак сможет немного расслабиться и отдохнуть.

Но все же здесь есть свои условия. Львам может показаться, что им надо срочно чему-то научиться, но покажется, что на это нет сил. Подпитку могут принести партнерские отношения. У Львов-одиночек может случиться новая любовь, за которую они захотят побороться.

Водолей

Этот знак, вторым среди прочих, может считать себя главным везунчиком года Дракона. Но, предупреждает Володина, они же могут столкнуться с финансовыми проблемами, потому что от собственного величия начнут разбрасываться деньгами. Делать этого, разумеется, не стоит. Потому что впереди большие изменения, которые потребуют затрат.