Одна капля на 3 литра: после этого раствора урожай помидоров побьет все мыслимые рекорды
- 23 марта 07:15
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- Служба новостей
Существует метод, который, по утверждению, поможет вырастить крупные и сочные помидоры в своем саду. Этот метод включает использование небольшого количества йода, разведенного в воде. Одна капля йода на три литра воды — это соотношение, которое, согласно утверждениям, может повлиять на рост растений и размер их плодов.
Предполагается, что капли йода ускоряют цветение растений и способствуют развитию крупных и сочных плодов. Также утверждается, что использование йода может помочь защитить растения от фитофторы, что способствует их здоровью и устойчивости.
Для применения этого метода необходимо смешать несколько капель йода с водой и немного молока в определенных пропорциях. Этот раствор можно использовать для полива и опрыскивания растений. Для опрыскивания растений раствором йода нужно смешать 10 литров воды с литром молока и 15 каплями йода. При опрыскивании растения должны быть покрыты раствором равномерно, сообщает sevastopolmedia.ru.