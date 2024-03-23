Одна капля на 3 литра: после этого раствора урожай помидоров побьет все мыслимые рекорды

Существует метод, который, по утверждению, поможет вырастить крупные и сочные помидоры в своем саду. Этот метод включает использование небольшого количества йода, разведенного в воде. Одна капля йода на три литра воды — это соотношение, которое, согласно утверждениям, может повлиять на рост растений и размер их плодов.

Предполагается, что капли йода ускоряют цветение растений и способствуют развитию крупных и сочных плодов. Также утверждается, что использование йода может помочь защитить растения от фитофторы, что способствует их здоровью и устойчивости.