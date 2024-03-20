В Коми северянин незаконно прописал в своей квартире 20 человек

В Воркуте жителя Мурманской области 1991 года рождения подозревают в фиктивной регистрации 20 граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Оказалось, что у этого человека есть квартира в Воргашоре, и он использовал ее для фиктивной прописки этих 20 человек. За свои услуги он получил деньги от этих людей, однако точная сумма не была уточнена.