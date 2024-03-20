В Коми северянин незаконно прописал в своей квартире 20 человек
- 18:45 20 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Воркуте жителя Мурманской области 1991 года рождения подозревают в фиктивной регистрации 20 граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Оказалось, что у этого человека есть квартира в Воргашоре, и он использовал ее для фиктивной прописки этих 20 человек. За свои услуги он получил деньги от этих людей, однако точная сумма не была уточнена.
Интересно отметить, что фактически ни один из прописанных в этой квартире людей не проживал там. Оказывается, жители южных регионов России решили прописаться в Заполярье, чтобы получить социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством для жителей Крайнего Севера.