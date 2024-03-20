На главврача в Коми завели уголовное дело из-за отсутствия в ФАПе жизненно важных лекарств
- 16:25 20 марта
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- Елизавета Петрова
Главврач Коми был наказан за отсутствие важных лекарств в ФАПе, сообщили в региональной прокуратуре. После того, как в СМИ появились публикации на эту тему, прокуратура Воркуты провела проверку соблюдения законодательства о предоставлении необходимых лекарств в поселке Сивомаскинский.
В результате проверки было выявлено, что в ФАПе не было лекарственных препаратов из Перечня минимального ассортимента лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания медицинской помощи.
Кроме того, аналоги этих лекарств также отсутствовали. ФАП является подразделением Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, поэтому прокуратура предъявила больнице представление о нарушении закона.
В отношении главврача было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.1 части 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Данная статья касается осуществления предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. После завершения расследования материалы дела были переданы в арбитражный суд Коми.