На главврача в Коми завели уголовное дело из-за отсутствия в ФАПе жизненно важных лекарств 

Главврач Коми был наказан за отсутствие важных лекарств в ФАПе, сообщили в региональной прокуратуре. После того, как в СМИ появились публикации на эту тему, прокуратура Воркуты провела проверку соблюдения законодательства о предоставлении необходимых лекарств в поселке Сивомаскинский.

В результате проверки было выявлено, что в ФАПе не было лекарственных препаратов из Перечня минимального ассортимента лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания медицинской помощи.