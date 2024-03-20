Никаких больше «резиновых» котлет: повар рассказала, как правильно обходиться с фаршем

Каждая хозяйка, которая берется за приготовление котлет, хочет, чтобы они получились сочными и нежными. Но вместо этого нередко на тарелке оказывается сухая резиновая подошва, которую просто невозможно есть. И дело тут не в фарше. А в банальных ошибках.



Но ситуацию можно исправить, успокаивает повар Юлия Архипова. Достаточно следовать простым правилам. И ваши котлеты полюбят все домочадцы.



Если хотите, чтобы ваше блюдо было сочным и нежным, добавьте в фарш тертую вареную картошку. Если времени варить ее нет, то подойдет и сырая. Это поможет вашим котлетам сохранить все соки. А еще они станут сытнее.



Не забывайте хорошо вымешивать фарш. От этого тоже зависит итоговый результат. Важно, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Тогда и котлеты будут готовиться равномерно. Ничего не пригорит.



Необходимо выбрать и правильный способ приготовления. Воспользуйтесь сковородой, духовкой или пароваркой. А вот от микроволновки лучше отказаться. Она греет неравномерно. В результате котлеты могут получиться сухими, сообщает портал hibiny.ru.