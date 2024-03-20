В Воркуте работает правительственная делегация
- 14:30 20 марта
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- Елизавета Петрова
Воркуту посетил Юрий Трутнев, вице-премьер федерального правительства и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также Олег Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ходе своего визита Юрий Трутнев проведет совещания, посвященные социально-экономическому развитию Республики Коми, а также реализации инвестиционных проектов в регионе. Он также планирует ознакомиться с деятельностью АО "Воркутауголь" - одного из крупнейших производителей коксующегося угля в России.
Глава Коми, Владимир Уйба, подчеркнул в своем телеграмм-канале, что правительство Республики Коми проделало значительную работу по подготовке к рабочей поездке Юрия Трутнева и Олега Чекункова.
Он также отметил, что будет представлено предложение по развитию арктических муниципалитетов региона и рассмотрены возможности их реализации при поддержке Правительства Российской Федерации.