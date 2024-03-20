В Воркуте работает правительственная делегация

Воркуту посетил Юрий Трутнев, вице-премьер федерального правительства и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также Олег Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В ходе своего визита Юрий Трутнев проведет совещания, посвященные социально-экономическому развитию Республики Коми, а также реализации инвестиционных проектов в регионе. Он также планирует ознакомиться с деятельностью АО "Воркутауголь" - одного из крупнейших производителей коксующегося угля в России.