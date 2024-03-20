Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Воркуте работает правительственная делегация

В Воркуте работает правительственная делегацияФото из телеграмм-канала В.Уйба

Воркуту посетил Юрий Трутнев, вице-премьер федерального правительства и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также Олег Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

В ходе своего визита Юрий Трутнев проведет совещания, посвященные социально-экономическому развитию Республики Коми, а также реализации инвестиционных проектов в регионе. Он также планирует ознакомиться с деятельностью АО "Воркутауголь" - одного из крупнейших производителей коксующегося угля в России.

Глава Коми, Владимир Уйба, подчеркнул в своем телеграмм-канале, что правительство Республики Коми проделало значительную работу по подготовке к рабочей поездке Юрия Трутнева и Олега Чекункова.

Он также отметил, что будет представлено предложение по развитию арктических муниципалитетов региона и рассмотрены возможности их реализации при поддержке Правительства Российской Федерации.

...

  • 0

Популярное

Последние новости