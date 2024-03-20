Срочный указ подписан: пенсионеров, у которых есть большой трудовой стаж, ждет сюрприз с 22 марта

Пенсионерам было объявлено о новом приятном обновлении, касающемся тех, кто имеет непрерывный трудовой стаж.

В скором времени для пожилых граждан будут введены новые социальные программы, в соответствии с которыми будут начисляться проценты в зависимости от продолжительности их стажа. Согласно словам пенсионного эксперта Сергея Власова, понятие непрерывного трудового стажа знакомо каждому пенсионеру, однако на уровне законодательства такие периоды работы обычно оказывают незначительное влияние на размер пенсии.

При расчете пенсии по возрасту стаж, который не прерывался ни разу на протяжении длительного времени, не учитывается. Он имеет значение лишь для определенных профессий (например, для педагогов, медиков, юристов) и для тех, кто трудился на северных территориях.

Тем не менее, на уровне региона пожилые граждане могут ожидать получения дополнительных бонусов за непрерывный стаж. В последнее время были приняты новые приятные для пенсионеров решения. Так, многие крупные российские предприятия начали вводить социальные программы для своих текущих и бывших работников.

По словам Власова, согласно таким программам граждане будут получать выплаты по достижении пенсионного возраста, начиная с 60 лет. Размер выплат будет зависеть от продолжительности непрерывной работы. Например, при стаже от 5 лет выплата составит 15 процентов от оклада, при стаже от 5 до 10 лет - уже 30 процентов, а при стаже от 10 до 15 лет - 45 процентов от оклада.