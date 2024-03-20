Не ждите, отключитесь сейчас: информация для тех, кто пользуется приложением "Сбербанк Онлайн"

Мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых граждан. На этот раз они используют функцию трансляции экрана в мессенджерах во время видеозвонков. Сбербанк бьет тревогу и призывает клиентов быть бдительными. Схема мошенничества

Злоумышленники создают поддельный аккаунт, маскируясь под Сбербанк, и звонят от его имени. Они представляются сотрудниками банка и спрашивают, не нужно ли клиенту обновить мобильное приложение Сбербанка. Если клиент отвечает отрицательно, мошенники заявляют, что сами обновят приложение удаленно во время видеозвонка.

Затем они звонят с другого аккаунта и просят включить функцию демонстрации экрана смартфона или планшета под предлогом идентификации личности клиента. Мошенники уверяют, что к трансляции экрана будет допущен только "робот", а не сотрудник банка.

Однако на самом деле, получив доступ к трансляции, злоумышленники могут считывать всю конфиденциальную информацию: номера банковских карт, остатки на счетах, коды из смс-сообщений. Это позволит им совершать незаконные операции по переводу денежных средств в ущерб клиенту.

Рекомендации Сбербанка

Чтобы не стать жертвой мошенников, Сбербанк рекомендует:

Игнорировать сообщения и звонки от незнакомых аккаунтов, якобы представляющих банк. Сбербанк не контактирует с клиентами через мессенджеры.

Никогда не включать трансляцию экрана во время разговора с неизвестными лицами.

Устанавливать обновления только из официальных источников, а не по ссылкам от посторонних.

При сомнениях в подлинности звонка перезванивать в банк по номерам с его официального сайта.

Последствия мошенничества

Если мошенникам удастся обмануть клиента и получить доступ к трансляции экрана, они могут похитить деньги, оформить кредиты от его имени и нанести другой финансовый ущерб.

Будьте бдительны!