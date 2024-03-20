Добавьте щепотку такого средства при стирке – сработает даже лучше отбеливателя

Один из способов сделать белье более белым и свежим без использования отбеливателя - это добавление натуральных альтернативных средств прямо во время стирки. Вместо отбеливателя, который может быть дорогим или вызывать раздражение кожи, можно использовать уксус или соду.

Перед стиркой следует отделить белое белье от цветного и убедиться, что стиральная машина чистая. Затем в отделение для моющего средства добавляется одна чашка уксуса или полчашки соды. Уксус или сода помогут размягчить воду и улучшить работу стирального порошка, что позволит достичь более свежего и белоснежного результата.