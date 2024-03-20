Теперь будет запрещено: в 2024 году вводится новое правило для всех, у кого есть дачный участок

С 2024 года в России вступят в силу новые правила, которые касаются времени пребывания на дачах и загородных домах. Согласно этим правилам, разрешенный период проведения времени на участке будет ограничен от 1 апреля до 1 октября. Информацию об этом сообщил юрист Янис Юкша. Введены также более четкие определения понятий "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы сможете проживать в нем круглый год.

Однако ситуация с загородными домами имеет отличия. Обычно зимой в таких домах никто не проживает, и все системы отключаются на этот период. Поэтому проживание в загородных домах круглый год запрещено, и нельзя требовать подключения коммуникаций зимой. Тем не менее, вне установленного периода посещение своих загородных домов все еще разрешено, но полноценное использование их услуг будет невозможно.