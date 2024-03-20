Полностью запрещено: для всех пенсионеров от 60 лет вводят новое правило с 21 марта
- 09:55 20 марта
- 12+
- Служба новостей
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пожилым людям в России грозит новый запрет, связанный с телефонными звонками. Главная угроза для людей старше 60 лет связана с действиями мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков и злоумышленников, предлагающих помощь в случае проблем с родственниками, попавшими в ДТП.
Мошенники звонят пожилым людям и убеждают их снять все деньги со своего банковского счета и перевести их на другой, предположительно безопасный счет, чтобы получить компенсацию. Однако после выполнения указаний мошенников пенсионеры не только не получают обещанной компенсации, но и лишаются своих сбережений.
Чтобы избежать таких случаев, пенсионерам рекомендуется быть осторожными при ответе на телефонные звонки и не реагировать на подобные предложения. Возврат денег после такого перевода практически невозможен. Особенно внимательными должны быть люди в возрасте 60 лет и старше, сообщает gorodkirov.ru.