Полностью запрещено: для всех пенсионеров от 60 лет вводят новое правило с 21 марта

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пожилым людям в России грозит новый запрет, связанный с телефонными звонками. Главная угроза для людей старше 60 лет связана с действиями мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков и злоумышленников, предлагающих помощь в случае проблем с родственниками, попавшими в ДТП.

Мошенники звонят пожилым людям и убеждают их снять все деньги со своего банковского счета и перевести их на другой, предположительно безопасный счет, чтобы получить компенсацию. Однако после выполнения указаний мошенников пенсионеры не только не получают обещанной компенсации, но и лишаются своих сбережений.