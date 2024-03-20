"Уже с этого дня будет бесплатным для всех пенсионеров": с 21 марта вводится новая льгота

С 21 марта по всей стране появилось новое интересное предложение для пожилых людей. Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева объявила о доступности программ, которые позволят старшим гражданам изучать новые профессии. Им можно воспользоваться через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.

Одно из новых направлений, предлагаемых в рамках этих клубов - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.