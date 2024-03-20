"Уже с этого дня будет бесплатным для всех пенсионеров": с 21 марта вводится новая льгота
- 09:40 20 марта
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- Служба новостей
С 21 марта по всей стране появилось новое интересное предложение для пожилых людей. Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева объявила о доступности программ, которые позволят старшим гражданам изучать новые профессии. Им можно воспользоваться через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.
Одно из новых направлений, предлагаемых в рамках этих клубов - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.
Аналогичная инициатива уже успешно реализована в столичном регионе, и эксперты полагают, что благодаря этим курсам многие пожилые люди смогут овладеть новой профессией или приобрести дополнительные навыки. Например, те, кто интересуется стилистикой, смогут получить прочные основы для будущей деятельности.
Кроме того, также предлагаются и другие виды занятий, такие как рисование, танцы, актерское мастерство или изучение иностранных языков. Все эти занятия будут бесплатными для пенсионеров, но необходимо заранее записаться и принять участие в программе. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Заявки на участие можно будет подать начиная с марта.