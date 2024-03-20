Житель Ухты потребовал в суде от жены миллион рублей за "Тойоту"
- 09:00 20 марта
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- Елизавета Петрова
В Ухтинском городском суде рассмотрено дело, связанное с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным. Истец, гражданин Д., обратился в суд, утверждая, что договор был заключен без передачи денег с целью сохранения брака.
Однако ответчица нарушила данную договоренность и впоследствии подала заявление о расторжении брака и взыскании алиментов. Истец передал транспортное средство ответчице в соответствии с договором, но деньги, предусмотренные сделкой, не были выплачены.
Судом было установлено, что истец и ответчица состоят в зарегистрированном браке. В ноябре 2023 года между ними был заключен договор купли-продажи автомобиля «Тойота Королла» стоимостью миллион рублей.
Суд принял во внимание, что истец не представил оснований для признания сделки недействительной, кроме отсутствия факта передачи денежных средств. В самом договоре купли-продажи ясно указано, что продавец получил деньги и передал транспортное средство.
Продавец (гражданин Д.) подтвердил это своей собственноручной подписью. Суд также учел, что сделка была исполнена: транспортное средство было передано покупателю, который зарегистрировал его на свое имя в органах ГИБДД.
Это подтверждается выпиской из государственного реестра транспортных средств и письмом от начальника ОГИБДД ОМВД России. В ходе судебного разбирательства не было установлено никаких оснований для признания сделки мнимой или совершенной под влиянием обмана или заблуждения.
Все существенные условия договора купли-продажи, заключенного между сторонами, были четко изложены. Истец не представил никаких возражений относительно заключения данного договора.
Суд пришел к выводу, что договор является действительным и обязательство по выплате денег со стороны покупателя остается в силе. Таким образом, суд отклонил иск о признании договора недействительным, поскольку не было достаточных оснований для этого.
Истец должен продолжать выполнять свои обязательства по договору, а вопросы, связанные с расторжением брака и алиментами, должны рассматриваться в соответствующих судебных процедурах.