Житель Ухты потребовал в суде от жены миллион рублей за "Тойоту"

В Ухтинском городском суде рассмотрено дело, связанное с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным. Истец, гражданин Д., обратился в суд, утверждая, что договор был заключен без передачи денег с целью сохранения брака.

Однако ответчица нарушила данную договоренность и впоследствии подала заявление о расторжении брака и взыскании алиментов. Истец передал транспортное средство ответчице в соответствии с договором, но деньги, предусмотренные сделкой, не были выплачены.