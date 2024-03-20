Сыктывкарец оформил кредиты на чужую мать и присвоил деньги себе
- 07:00 20 марта
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- Татьяна Зубова
23-летний сыктывкарец оформил на мать приятеля кредитные карты, а все деньги потратил на себя. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.
По версии следствия, летом минувшего 2023 года горожанин оказался в сложном финансовом положении. Тогда за помощью он обратился к матери своей знакомой девушки - вместе они дружили много лет и даже занимались шахматами. Воспользовавшись доверительными отношениями с женщиной, через обман он выяснил код банковской карты горожанки и через мобильное приложение оформил на её имя кредиты.
Сама потерпевшая узнала о новых обязательствах через смс, но злоумышленник успокоил её, пояснив, что кредит необходим для перевода валюты из другой страны. В итоге сыктывкарец присвоил чужие 752 тысячи рублей и потратил их на собственные нужды.
Однако на этом парень не остановился. Через три дня он появился вновь на пороге горожанки и попросил показать ему сведения из личного кабинета другого банка. Та с той же доверчивостью передала ему телефон с открытым приложением и потеряла ещё 146 тысяч рублей.
Позднее молодого человека все-таки задержали правоохранители, но при себе у него оказались лишь 50 тысяч рублей, которые он вернул пострадавшей.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Фигуранта подозревают в крупной краже денег с чужого банковского счета. Прокурор уже вынес обвинительное заключение и направил дело в суд, где его рассмотрят по существу.