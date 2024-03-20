Сыктывкарец оформил кредиты на чужую мать и присвоил деньги себе

23-летний сыктывкарец оформил на мать приятеля кредитные карты, а все деньги потратил на себя. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.

По версии следствия, летом минувшего 2023 года горожанин оказался в сложном финансовом положении. Тогда за помощью он обратился к матери своей знакомой девушки - вместе они дружили много лет и даже занимались шахматами. Воспользовавшись доверительными отношениями с женщиной, через обман он выяснил код банковской карты горожанки и через мобильное приложение оформил на её имя кредиты.