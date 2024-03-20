На севере 20-градусные морозы, на юге оттепель: погода в Коми 20 марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми сегодня, 20 марта. По информации специалистов регионального ЦГМС, в разных уголках республики погода кардинально отличается. Так, на севере и в центральной части Коми ожидается снег, на юге осадков не предвидится.

Кроме этого, в северных районах сохранятся ночные морозы до -10...-15С, а при прояснении столбик термометра опустится еще ниже - до -20...-25С. Днем потеплеет до -2...-7С, но не везде. Так, в Ворктуинском районе синоптики прогнозируют -16..-21С.

На юге Коми ночью -3...-8С, при прояснении температура опустится еще на пару градусов ниже - до -8...-13С. Днем значительно теплее - около -3...+2С, а в некоторых уголках региона +2...+7С.