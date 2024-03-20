На севере 20-градусные морозы, на юге оттепель: погода в Коми 20 марта
- 06:30 20 марта
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- Татьяна Зубова
Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми сегодня, 20 марта.
По информации специалистов регионального ЦГМС, в разных уголках республики погода кардинально отличается. Так, на севере и в центральной части Коми ожидается снег, на юге осадков не предвидится.
Кроме этого, в северных районах сохранятся ночные морозы до -10...-15С, а при прояснении столбик термометра опустится еще ниже - до -20...-25С. Днем потеплеет до -2...-7С, но не везде. Так, в Ворктуинском районе синоптики прогнозируют -16..-21С.
На юге Коми ночью -3...-8С, при прояснении температура опустится еще на пару градусов ниже - до -8...-13С. Днем значительно теплее - около -3...+2С, а в некоторых уголках региона +2...+7С.
В столице в этот день облачно с прояснениями. Осадков преимущественно не будет. Ветер подует с запада и юго-запада. Его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется на 3-5 градусов выше нуля. Ночью небольшой мороз - около -6...-8С.