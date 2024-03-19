Дети из Белгорода будут жить в школе-интернате под Ухтой

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По просьбе главы Коми власти города Ухты решили помочь детям из Белгородской области, разместив их в школе-интернате в поселке Шудаяг. Это республиканское учреждение готовится принять ребят уже 19 марта. Здесь дети смогут не только жить, но и получать образование по школьной программе. Они будут обеспечены всем необходимым, включая питание и одежду. Учреждение имеет достаточно мест, чтобы принять до полусотни детей.

Глава администрации Магомед Османов выразил благодарность администрации округа за оперативную поддержку и отклик на его предложение. Он подчеркнул, что в гостеприимном северном регионе Коми все дети будут встречены с любовью, заботой и теплом.