Героями труда Коми стали Галина Плетцер и Ирина Май

Фото Виктора Бобыря

Ряд жителей Коми награждены государственными наградами. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба. Об этом сообщает БНК. Одним из обладателей высшего почетного звания Героя труда Коми стала Ирина Май, генеральный директор АО "Пивоваренный завод "Сыктывкарский". Ее вклад в развитие региона и производство пива заслуживает самого высокого признания.

Еще одной достойной награды стала Галина Плетцер, глава Усть-Вымского района, которая также получила звание Героя труда Коми за свои значительные трудовые заслуги.

Елена Нестерюк, глава Прилузского района, была удостоена ордена Ивана Павловича Морозова. Ее руководство и вклад в развитие района были признаны выдающимися.

Роман Носков, министр нацполитики региона, был удостоен почетной грамоты Коми за его значительный вклад в развитие этнической политики в регионе.

Нельзя не вспомнить о четырехкратной олимпийской чемпионке Раисе Сметанине, которая стала первым обладателем высшей государственной награды республики. Ее достижения в спорте и вклад в развитие олимпийского движения в Коми заслуживают наивысшего признания.

Вторым Героем труда Коми стал Ярослав Бонка, шахтер из Воркуты. Его отвага и преданность работе в сложных условиях глубоких шахт были признаны уникальными и заслуживают нашего восхищения.