Всего 2 стакана для настоя: вот чем нужно полить денежное дерево - растет до потолка
- 07:15 20 марта
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- Служба новостей
Считается, что денежное дерево — это культура, не требующая особенного ухода в помещении, но простое поливание может быть недостаточным. При нехватке питательных веществ толстянка может прекратить свое развитие, поэтому важно принимать своевременные меры.
На сегодняшний день существует множество подкормок для денежного дерева, однако нет необходимости сразу тратить деньги, поскольку существует более эффективный метод.
Для приготовления настоя вам понадобится 2 стакана измельченной яичной скорлупы и 2 литра воды. Разомните скорлупу с помощью кофемолки или блендера, затем насыпьте порошок в глубокую емкость и залейте его водой. Дайте жидкости настояться в течение 5 дней при комнатной температуре, после чего вы сможете приступить к поливу толстянки.
Достаточно поливать растение таким настоем всего лишь раз в 2 недели. Яичная скорлупа содержит большое количество кальция и других микроэлементов, необходимых для денежного дерева.
Уже через несколько поливов вы заметите, как ствол толстянки становится более прочным и широким, что способствует активному росту растения, сообщает sevastopolmedia.ru.