"Роскачество" назвало марки сметан, которые опасны для жизни

Сметана - любимая добавка к щам и сырникам, с ней вкусно и сытно. Но все ли производители готовы предложить покупателю качественный продукт? Портал для умного покупателя «Роскачество» исследовал 20-процентную сметану 63 торговых марок, производимых в России.

- Так, в продукции 7 производителей обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а именно в сметане: «Киржачский молочный завод», «Молочный домик», «Аннушкина ферма», «Калужская зорька», «Козельская» «Молочный фермер», «Просто Азбука».