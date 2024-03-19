Певец Валерий Леонтьев заявил, что уходит со сцены

Валерий Леонтьев, известный народный артист и уроженец Коми, объявил о своем уходе со сцены во время своего юбилея. Он подчеркнул, что не будет проводить прощальные гастроли, так как жанр, которому он посвятил полвека, не терпит дряхлости. В 2019 году, в честь своего 70-летия, Леонтьев провел шоу в Москве в Кремле и в Петербурге в «Октябрьском» и ушел со сцены, не просив денег у публики на прощальных турах. Он решил уйти без соплей и слез, как сообщает «Московский Комсомолец».

Валерий Леонтьев родился в семье ветеринаров-оленеводов. В начале 1970-х годов он переехал в Воркуту, где и начал свою музыкальную карьеру. Его первое выступление состоялось в деревне Лойма в 1972 году, когда ему дали возможность выступить в бывшей церкви.

Тогда ему пришлось самому растопить печку и проветрить помещение, так как он забыл открыть вьюшку. В Лойму пришло всего 30 человек. А в апреле того же года он дал свой первый сольный концерт во Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты.

В том же году он выиграл региональный конкурс «Песня-72» в Сыктывкаре с песней «Карнавал на Севере». В качестве приза он получил возможность обучения в «Творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова» в Москве.

В 1973 году Леонтьев вернулся в Сыктывкар, где стал солистом местной филармонии и затем солистом группы «Мечтатели», которая вскоре была переименована в «Эхо». Одной из первых популярных композиций Валерия Леонтьева стала песня «Памяти гитариста», посвященная Джимми Хендриксу, а затем он стал известен благодаря песне «Дельтаплан».

Валерий Леонтьев всю жизнь прожил с Людмилой Исакович, которую он встретил еще в ранней молодости. Он вспоминал, как прятал ее в шкафу от коменданта общежития.

В родной для Леонтьева сельской школе Усть-Усы существует музей, где собираются все материалы о знаменитом артисте. Там хранятся фотографии, газетные вырезки и письма.