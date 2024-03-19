Не ждите, отключитесь: важная информация для тех, кто пользуется приложением "Сбербанк Онлайн"
- 14:10 19 марта
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- Служба новостей
Мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых граждан. На этот раз они используют функцию трансляции экрана в мессенджерах во время видеозвонков. Сбербанк бьет тревогу и призывает клиентов быть бдительными.
Схема мошенничества
Злоумышленники создают поддельный аккаунт, маскируясь под Сбербанк, и звонят от его имени. Они представляются сотрудниками банка и спрашивают, не нужно ли клиенту обновить мобильное приложение Сбербанка. Если клиент отвечает отрицательно, мошенники заявляют, что сами обновят приложение удаленно во время видеозвонка.
Затем они звонят с другого аккаунта и просят включить функцию демонстрации экрана смартфона или планшета под предлогом идентификации личности клиента. Мошенники уверяют, что к трансляции экрана будет допущен только "робот", а не сотрудник банка.
Однако на самом деле, получив доступ к трансляции, злоумышленники могут считывать всю конфиденциальную информацию: номера банковских карт, остатки на счетах, коды из смс-сообщений. Это позволит им совершать незаконные операции по переводу денежных средств в ущерб клиенту.
Рекомендации Сбербанка
Чтобы не стать жертвой мошенников, Сбербанк рекомендует:
- Игнорировать сообщения и звонки от незнакомых аккаунтов, якобы представляющих банк. Сбербанк не контактирует с клиентами через мессенджеры.
- Никогда не включать трансляцию экрана во время разговора с неизвестными лицами.
- Устанавливать обновления только из официальных источников, а не по ссылкам от посторонних.
- При сомнениях в подлинности звонка перезванивать в банк по номерам с его официального сайта.
Последствия мошенничества
Если мошенникам удастся обмануть клиента и получить доступ к трансляции экрана, они могут похитить деньги, оформить кредиты от его имени и нанести другой финансовый ущерб.
Будьте бдительны!
Сбербанк никогда не звонит через мессенджеры и не просит включать демонстрацию экрана во время видеозвонка. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам, просящим включить трансляцию экрана.