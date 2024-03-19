В Коми взносы на капремонт увеличатся с 1 июня 2024 года
- 11:58 19 марта
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- Елизавета Петрова
Согласно новым изменениям, взносы на капитальный ремонт в республике Коми будут увеличены с 1 июня 2024 года. Решено повысить взносы на 5,7%. Самые высокие платежи будут установлены для Усть-Цилемского района, в то время как самые низкие - для Воркуты.
Эту информацию поделила с участниками совещания в Государственном совете Коми 19 марта генеральный директор регионального фонда капитального ремонта, Валентина Чурила. Она также сообщила, что экономически обоснованный размер взноса составляет в среднем 30,4 рубля по всей республике, варьируя от 26 до 58 рублей в зависимости от муниципалитета.
Однако население платит значительно меньше этой суммы. Важно отметить, что каждый год взносы пересматриваются в сторону увеличения. Валентина Чурила пояснила, что минимальный размер взноса устанавливается ежегодно в пределах допустимой нормы, что означает, если коммунальные расходы повышаются на 22%, то размер взноса на капитальный ремонт автоматически снижается.
На 2024 год было принято решение увеличить минимальный размер взноса на процент инфляции, а именно на 5,7%. Это повышение вступит в силу с 1 июня, в отличие от традиционного 1 июля.