В Коми взносы на капремонт увеличатся с 1 июня 2024 года

Согласно новым изменениям, взносы на капитальный ремонт в республике Коми будут увеличены с 1 июня 2024 года. Решено повысить взносы на 5,7%. Самые высокие платежи будут установлены для Усть-Цилемского района, в то время как самые низкие - для Воркуты.

Эту информацию поделила с участниками совещания в Государственном совете Коми 19 марта генеральный директор регионального фонда капитального ремонта, Валентина Чурила. Она также сообщила, что экономически обоснованный размер взноса составляет в среднем 30,4 рубля по всей республике, варьируя от 26 до 58 рублей в зависимости от муниципалитета.