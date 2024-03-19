В Визинге женщина попала под колеса иномарки по пути в магазин

В Визинге женщина сломала руку по пути в магазин. Пешеход попала под машину, когда переходила дорогу. Об этом сообщает БНК.

ДТП произошло в селе Визинга Сысольского района 18 марта в 14:00. Женщина 1996 года рождения управляла автомобилем Chevrolet Cruze и двигалась по улице Советской.