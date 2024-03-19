В Визинге женщина попала под колеса иномарки по пути в магазин
- 11:39 19 марта
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- Елизавета Петрова
Фото регионального ГИБДД
В Визинге женщина сломала руку по пути в магазин. Пешеход попала под машину, когда переходила дорогу. Об этом сообщает БНК.
ДТП произошло в селе Визинга Сысольского района 18 марта в 14:00. Женщина 1996 года рождения управляла автомобилем Chevrolet Cruze и двигалась по улице Советской.
При повороте налево в направлении улицы Морозовской, возле дома 43 по улице Советской, автоледи не убедилась в безопасности маневра и сбила женщину 1975 года рождения, которая пересекала проезжую часть.
Пострадавшая женщина получила перелом руки, однако не была госпитализирована. Водитель, находившаяся за рулем с 2019 года, уже дважды привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения в течение года.