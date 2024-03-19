Полностью запретят: для всех пенсионеров от 60 лет введут новое правило с 20 марта

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пожилым людям в России грозит новый запрет, связанный с телефонными звонками. Люди старше 60 лет находятся в особой зоне риска из-за мошенников, которые учащеся прикрываются работниками банков, вместо схем с родственниками, попавшими в ДТП.

Мошенники звонят пенсионерам, притворяясь сотрудниками банка, и убеждают их снять все деньги со своего счета и перевести их на другой, предположительно безопасный счет, чтобы получить компенсацию. Однако после выполнения указаний пенсионеры не только не получают обещанной компенсации, но и теряют свои сбережения.