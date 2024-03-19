Полностью запретят: для всех пенсионеров от 60 лет введут новое правило с 20 марта
- 09:55 19 марта
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- Служба новостей
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пожилым людям в России грозит новый запрет, связанный с телефонными звонками. Люди старше 60 лет находятся в особой зоне риска из-за мошенников, которые учащеся прикрываются работниками банков, вместо схем с родственниками, попавшими в ДТП.
Мошенники звонят пенсионерам, притворяясь сотрудниками банка, и убеждают их снять все деньги со своего счета и перевести их на другой, предположительно безопасный счет, чтобы получить компенсацию. Однако после выполнения указаний пенсионеры не только не получают обещанной компенсации, но и теряют свои сбережения.
Чтобы избежать подобных случаев, пенсионерам советуют быть осторожными при отвечает на звонки и не реагировать на такие предложения. Возврат денег после такого перевода практически невозможен. Особенно внимательными должны быть люди в возрасте 60 лет и старше, сообщает gorodkirov.ru.