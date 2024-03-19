Субботу в России сделают рабочей
- 10:45 19 марта
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- Служба новостей
Роструд рассказал, когда россиянам придется выйти на работу в субботу. Это случится уже в следующем месяце, 27 апреля. В 2024 году, чтобы сделать выходные беспрерывными, приняли решение перенести выходной с субботнего дня 27 апреля на понедельник 29 апреля.
Получается, что следом за шестидневной неделей нас ждет серия длинных выходных. Выходными днями станут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Следующие длинные выходные будут в честь празднования Дня Победы. Россияне будут отдыхать 4 дня подряд — с 9 по 12 мая, сообщает progorod33.ru.
Напомним, ранее правительство приняло решение перенести выходные дни с новогодних праздников на другие даты. Таким образом, 1 января, выпадающий на воскресенье, будет перенесен на 24 февраля. Люди уже смогли насладиться отдыхом в этот день. Еще один перенесенный выходной ожидает нас в понедельник, 8 мая. Вместо рабочего дня, который пришелся на 8 января и также выпал на воскресенье, этот день будет перенесен на 8 мая.
Таким образом, расписание выходных дней в первой половине мая 2024 года сильно изменится по сравнению с привычным. Обычно между двумя частями майских праздников оставалось всего несколько дней, и в целом в первые две недели мая людям приходилось работать всего 5-6 дней, пишет prokazan.ru.