В Усинске столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

Фото регионального ГИБДД

В Усинске водитель Chevrolet Niva выехал на красный свет и устроил столкновение четырех авто. Об этом сообщает Комиинформ. ДТП произошло 18 марта в 16:15. Водитель, 68-летний мужчина, управлял автомобилем Chevrolet Niva и проезжал через регулируемый перекресток улицы Промышленной и улицы Возейской, двигаясь в направлении улицы Нефтяников.

Однако он проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате этого столкновения Toyota врезалась в движущийся навстречу ей автомобиль Renault Duster, а последний, в свою очередь, столкнулся с SsangYong Kyron.

В результате ДТП 65-летняя пассажирка Renault получила ушиб грудной клетки слева и параорбитальную гематому. К счастью, ее состояние не требовало госпитализации благодаря правильно застегнутым ремням безопасности.