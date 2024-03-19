На севере морозы и метель, на юге - плюсовая температура: погода в Коми 19 марта
- 07:00 19 марта
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- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 19 марта.
По информации синоптиков, на территории региона вновь установится переменная облачность с прояснениями. На севере республики ожидается небольшой, а в ночное время суток местами умеренный снег. В южной части региона, напротив, осадков ночью не ожидается, а днем выпадет снег и мокрый снег.
Ветер 7-12 метров в секунду подует с запада, при этом в северных районах ночью и ранним утром возможны мощные порывы вплоть до 15-17 метров в секунду. Ситуацию усугубит метель.
Ночью столбик термометра установится в районе -6...-11С, однако при прояснении температура может опуститься до -14...-19С. В северных районах днем все еще "морозит" - около -2...-7С, а на крайнем северо-востоке и вовсе -12...-17С. На юге Коми по-весеннему тепло - около -1...+4С.
В столице Коми сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер подует с запада. Его скорость около 5-10 метров в секунду. Ночью температура не превысит -9...-11С, днем потеплеет до +1...+3С.