На севере морозы и метель, на юге - плюсовая температура: погода в Коми 19 марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 19 марта. По информации синоптиков, на территории региона вновь установится переменная облачность с прояснениями. На севере республики ожидается небольшой, а в ночное время суток местами умеренный снег. В южной части региона, напротив, осадков ночью не ожидается, а днем выпадет снег и мокрый снег.

Ветер 7-12 метров в секунду подует с запада, при этом в северных районах ночью и ранним утром возможны мощные порывы вплоть до 15-17 метров в секунду. Ситуацию усугубит метель.

Ночью столбик термометра установится в районе -6...-11С, однако при прояснении температура может опуститься до -14...-19С. В северных районах днем все еще "морозит" - около -2...-7С, а на крайнем северо-востоке и вовсе -12...-17С. На юге Коми по-весеннему тепло - около -1...+4С.