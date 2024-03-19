В Коми мужчина, что угрожал окунуть голову жены в кастрюлю, избежал наказания

В Корткеросском районе мужчина хотел окунуть возлюбленную в кастрюлю с кипятком, и та его простила. Подробности любовной драмы рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как следует из материалов дела, виной столь агрессивному поведению мужчины - ревность. В порыве ярости он не смол справиться с эмоциями и решил "проучить" любимую". Сельчанин схватил её за волосы левой рукой, а правой удерживал её руку, таким образом не давая жертве вырваться.