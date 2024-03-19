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В Коми мужчина, что угрожал окунуть голову жены в кастрюлю, избежал наказания

В Коми мужчина, что угрожал окунуть голову жены в кастрюлю, избежал наказания Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Корткеросском районе мужчина хотел окунуть возлюбленную в кастрюлю с кипятком, и та его простила. Подробности любовной драмы рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как следует из материалов дела, виной столь агрессивному поведению мужчины - ревность. В порыве ярости он не смол справиться с эмоциями и решил "проучить" любимую". Сельчанин схватил её за волосы левой рукой, а правой удерживал её руку, таким образом не давая жертве вырваться.

Силой он наклонил голову супруги над кастрюлей, что стояла на плите с включённым газом, и грозился, что непременно окунет туда лицо.

Испуганная женщина восприняла поступок как реальную угрозу своему здоровью - агрессор физически намного сильнее пострадавшей, а значит, легко мог осуществить желаемое.

В итоге в отношении в мужчины завели уголовное дело, но до суда история так и не дошла. Супруга простила любимого и подала ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.

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