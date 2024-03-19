В Сыктывкаре молодой водитель насмерть сбил пешехода

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Водитель, что насмерть сбил человека в Сыктывкаре, ответит перед судом, сообщили в Прокуратуре Коми. Напомним, трагедия случилась еще в октябре 2023 года. 23-летний водитель двигался по улице Лесопарковой и сбил двух пешеходов в районе дома №19/2, которые шли по обочине. Далее авто улетело в кювет.

В аварии пострадала молодая пара 29-летних горожан. Парень получил открытую черепно-мозговую травму, пневмоторакс, ушиб левого легкого, субдуральную гематому правого полушария. Его госпитализировали в больницу, но медикам не удалось спасти жизнь пациента. Молодой человек скончался. Девушке диагностировали переломы костей лица, левого коленного сустава.

Сообщалось, что в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, его стаж за рулем был всего год, но за это время парень успел 39 раз нарушить правила дорожного движения.

В отношении него завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Как уточняется в материалах дела, водитель действительно сел за руль в нетрезвом состоянии и хотел подвести свою девушку. Далее он попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, и началась погоня, в результате которой и произошла страшная трагедия. При этом пьяный гонщик до последнего пытался сбежать от полицейских и оказывал сопротивление.