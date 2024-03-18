Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Следователи проведут проверку после падения ребенка в открытый люк в Синдоре

Следователи проведут проверку после падения ребенка в открытый люк в СиндореФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Следователи решили провести проверку в связи с инцидентом, произошедшим в Синдоре, когда восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный люк. Об этом сообщает БНК.

Инцидент произошел 14 марта текущего года в поселке городского типа Синдор. Девочка провалилась в открытый канализационный люк, телесных повреждений она не получила. 

Следственные органы намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего и дать им уголовно-правовую оценку. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, что сын беременной сыктывкарки провалился в канализационный люк во время прогулки.

...

  • 0

Популярное

Последние новости