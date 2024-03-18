Следователи проведут проверку после падения ребенка в открытый люк в Синдоре
- 18:30 18 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Следователи решили провести проверку в связи с инцидентом, произошедшим в Синдоре, когда восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный люк. Об этом сообщает БНК.
Инцидент произошел 14 марта текущего года в поселке городского типа Синдор. Девочка провалилась в открытый канализационный люк, телесных повреждений она не получила.
Следственные органы намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего и дать им уголовно-правовую оценку. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы писали о том, что сын беременной сыктывкарки провалился в канализационный люк во время прогулки.