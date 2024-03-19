Два стакана для настоя: вот чем нужно полить денежное дерево - разрастется до потолка

Считается, что денежное дерево — это культура, не требующая особенного ухода в помещении, но простое поливание может быть недостаточным. При нехватке питательных веществ толстянка может прекратить свое развитие, поэтому важно принимать своевременные меры.

На сегодняшний день существует множество подкормок для денежного дерева, однако нет необходимости сразу тратить деньги, поскольку существует более эффективный метод.