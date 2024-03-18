Директора УК в Корткеросе будут судить за сгоревший дом
- 17:00 18 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
В Корткеросский районный суд поступило уголовное дело в отношении директора ООО "Корткеросская управляющая компания". Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает БНК.
Согласно обвинению, с 8 ноября 2019 года по 19 февраля 2022 года директор С. не выполнил свои должностные обязанности должным образом, не дав указания подчиненным работникам очистить кровлю дома 3 на улице Первомайской в селе Корткерос от снега и наледи.
В результате этого небрежного отношения к обязанностям, снег и наледь сошли с крыши дома, что привело к натяжению самонесущего изолированного провода и последующему повреждению внутридомового кабеля.
Повреждение изоляции провода привело к возникновению пожара, который полностью уничтожил дом. Эти сведения были предоставлены пресс-службой судов Коми.
Ранее мыписали о том, что в Коми будут судить чиновника.