Директора УК в Корткеросе будут судить за сгоревший дом

В Корткеросский районный суд поступило уголовное дело в отношении директора ООО "Корткеросская управляющая компания". Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает БНК.

Согласно обвинению, с 8 ноября 2019 года по 19 февраля 2022 года директор С. не выполнил свои должностные обязанности должным образом, не дав указания подчиненным работникам очистить кровлю дома 3 на улице Первомайской в селе Корткерос от снега и наледи.