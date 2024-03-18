Великий пост: что нужно обязательно употреблять в пищу

«Организм не может синтезировать аминокислоты самостоятельно, он получает их из пищи. <…> Белок необходимо получать из разных источников растительной пищи, это связано с неполноценностью аминокислотного состава растительной пищи и худшей усвояемостью», — передает радио Sputnik слова Зуевой. Она добавила, что дефицит белка приводит к уменьшению мышечной массы и костной ткани. В будущем это может перерасти в остеопороз.

Великий пост у православных начался 18 марта. Это время, когда меняется рацион питания. Из него исчезают продукты животного происхождения, что провоцирует дефицит белка. Поэтому важно получать органические вещества из растительной пищи. Об этом сообщила врач, нутрициолог Анастасия Зуева.

Нутрициолог отметила, что в пост нужно питаться сбалансированно. Для этого можно использовать «метод тарелки», то есть представить дневной рацион в виде тарелки, которая разделена на четыре части. Две четверти будут составлять фрукты и овощи, а каждая из двух оставшихся четвертей — это растительные продукты, содержащие белок, и цельнозерновые продукты.