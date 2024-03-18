На этот раз всем – и работающим, и неработающим. Пенсионеров ждет долгожданный сюрприз в апреле
- 19:00 18 марта
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- Служба новостей
Российским пенсионерам предстоит радостное событие в апреле, по словам пенсионного эксперта Сергея Власова.
На этот раз благоприятные изменения затронут как неработающих, так и работающих граждан. Уже утверждены новые цифры, которые радуют многих.
Индексация, запланированная на середину весны, коснется социальных пенсий и государственного обеспечения. Согласно заявлению правительства, социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению увеличатся на 7,5 процента. Это аналогично индексации, проведенной в январе для страховых пенсий.
Отмечается, что обычно ставка повышения для социальных пенсий связана с ростом прожиточного минимума пенсионеров, однако на этот раз все показатели совпали.
Интересный момент заключается в том, что прибавку получат все категории пенсионеров, независимо от их трудового статуса. Для страховых пенсий существует исключение для работающих пенсионеров, но для социальных пенсий данное правило не действует. Прибавка будет начислена как для пенсий по старости, так и для инвалидных и выплат по случаю потери кормильца.
По оценкам Власова, в результате апрельской индексации социальная пенсия по старости должна увеличиться до 7 689 рублей. Такие пенсии обычно назначаются на пять лет позже стандартного пенсионного возраста для тех, кто не достиг стажа для страховой пенсии.
Пенсия для детей-инвалидов или инвалидов первой группы с детства составит уже 18 455 рублей, а для случаев потери кормильца, таких как смерть одинокой матери или обоих родителей, будет выплачиваться 15 380 рублей, пишет ngnovoros.ru.