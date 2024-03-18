Исключительно безопасные и натуральные: Росконтроль назвал лучшие марки дешевого сливочного масла

Росконтроль провел масштабное исследование рынка сливочного масла и выявил целый ряд недобросовестных производителей, выпускающих фальсифицированную продукцию. По результатам экспертизы, лишь 13% проверенных образцов оказались натуральными и соответствующими всем стандартам качества. В этот короткий список вошли такие марки, как "Радость вкуса", "Вкуснотеево", "Экомилк" и "Белорусское".

К сожалению, остальные бренды попали в стоп-лист из-за различных нарушений, главным из которых стало использование немолочных жиров вместо сливочного масла. Многие производители для удешевления продукта добавляют в состав пальмовое или говяжий жир, существенно снижая качество и натуральность масла.