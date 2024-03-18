Исключительно безопасные и натуральные: Росконтроль назвал лучшие марки дешевого сливочного масла
- 17:00 18 марта
- 12+
- Служба новостей
Росконтроль провел масштабное исследование рынка сливочного масла и выявил целый ряд недобросовестных производителей, выпускающих фальсифицированную продукцию. По результатам экспертизы, лишь 13% проверенных образцов оказались натуральными и соответствующими всем стандартам качества. В этот короткий список вошли такие марки, как "Радость вкуса", "Вкуснотеево", "Экомилк" и "Белорусское".
К сожалению, остальные бренды попали в стоп-лист из-за различных нарушений, главным из которых стало использование немолочных жиров вместо сливочного масла. Многие производители для удешевления продукта добавляют в состав пальмовое или говяжий жир, существенно снижая качество и натуральность масла.
Среди забракованных марок оказались "Традиционное" производства Курска и Мытищ. Эксперты Росконтроля не рекомендуют покупать эти бренды даже по акционной цене, так как они не соответствуют заявленным стандартам качества и вводят потребителей в заблуждение.
Фальсифицированное сливочное масло не только лишено тех же вкусовых и питательных свойств, что натуральный продукт, но и может представлять угрозу для здоровья. Немолочные жиры, такие как пальмовое масло, содержат избыточное количество насыщенных жирных кислот, которые повышают уровень холестерина в крови и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты Росконтроля рекомендуют обращать пристальное внимание на состав продукта при покупке сливочного масла. В нем должно быть указано только натуральное сливочное масло без добавления растительных жиров. Также стоит обращать внимание на цвет, вкус и запах продукта. Натуральное масло имеет светло-желтый цвет, приятный сливочный вкус и аромат. Яркий цвет, посторонние запахи и привкусы могут свидетельствовать о низком качестве и фальсификации.
Покупая качественное натуральное сливочное масло, вы не только наслаждаетесь вкусными и полезными продуктами, но и заботитесь о своем здоровье, избегая вредных для организма немолочных жиров. Результаты исследования Росконтроля призваны помочь потребителям сориентироваться на рынке и сделать осознанный выбор в пользу действительно натуральных продуктов.