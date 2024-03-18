С 19 марта марта можно больше не платить: для пенсионеров вводится свежая льгота

Новую льготу для пенсионеров, начиная с 19 марта, можно будет получить по специальным картам, которые будут выдаваться на региональном уровне. Это позволит гражданам сэкономить на проезде в общественном транспорте на протяжении целого месяца. Программа льготной проездной карты уже запущена в Хабаровске, где пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.



Карты будут доступны для получения с 19 марта всего лишь три дня, до воскресенья. Для этого необходимо предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Инициатива о предоставлении льготного проезда для пожилых граждан была поддержана молодежным сообществом и мэрией города.



По карте пенсионерам будет предоставлен бесплатный проезд на определенных маршрутах в течение определенного периода времени, с 1 мая по 1 июня. Количество бесплатных поездок будет ограничено до десяти внутри населенного пункта.



Также в апреле возможность бесплатного проезда появится для пенсионеров с дачными участками во многих регионах России. Однако рекомендуется заранее уточнить информацию о наличии данной льготы в местной соцзащите, сообщает ngnovoros.ru.