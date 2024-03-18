В Коми число заболевших ОРВИ за неделю превысило 8 тысяч человек

За последнюю неделю в Коми количество заболевших ОРВИ превысило 8,04 тысячи человек, которые обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает «Комиинформ» с ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Несмотря на увеличение заболеваемости на 19,7% по сравнению с предыдущей неделей, уровень все еще остается ниже эпидемического порога.