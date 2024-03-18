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В Коми число заболевших ОРВИ за неделю превысило 8 тысяч человек

В Коми число заболевших ОРВИ за неделю превысило 8 тысяч человекФото из архива "Про Город Сыктывкар"

За последнюю неделю в Коми количество заболевших ОРВИ превысило 8,04 тысячи человек, которые обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает «Комиинформ» с ссылкой на данные Роспотребнадзора. 

Несмотря на увеличение заболеваемости на 19,7% по сравнению с предыдущей неделей, уровень все еще остается ниже эпидемического порога. 

Кроме того, у 82 человек была диагностирована внебольничная пневмония, а 138 человек заразились новым коронавирусом. Также стоит отметить, что у трех человек был подтвержден диагноз гриппа A(H3N2), а у четырех человек был выявлен грипп В.

В связи с увеличением заболеваемости, в десяти муниципалитетах был приостановлен учебный процесс, а в двух детских садах полностью прекратились занятия. Кроме того, в 19 классах девяти школ и в 11 группах девяти детских садов был частично приостановлен образовательный процесс.

С другой стороны, в Приморском крае заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе сократилась на 21%. В данном регионе циркулируют аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы и парагрипп.

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