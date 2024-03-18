В Сыктывкаре без воды остались ученые и сотрудники театра

Утром 18 марта в Сыктывкаре произошла авария на водопроводе, что привело к ограничению холодного водоснабжения по нескольким адресам. Столичные жители стали свидетелями ручьев, которые стекали по тротуарам участка улицы Первомайской, создавая впечатление небольшого водопада.

По информации, полученной от мэрии Сыктывкара, аварийная ситуация затронула несколько жилых домов на улицах Карла Маркса и Оплеснина, а также Академический драматический театр имени Виктора Савина и институты физиологии, химии и геологии Коми научного центра, расположенные на улице Первомайской.