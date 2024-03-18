Эти методы творят чудеса с кожей лица у женщин старше 45 лет - образ как в 18

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K-beauty — это комплексный подход к уходу за кожей лица, который предлагает многоуровневую методику. Изначально разработанная в Сеуле в 60-х годах прошлого столетия, эта система включает в себя 10 важных шагов. Процедуры просты в исполнении и, что самое главное, эффективны. Регулярность уходовых ритуалов по утрам или вечерам поможет вам на долго сохранить красоту и молодость кожи, передает ИА Stavropol.Media. 10 этапов ухода за кожей лица по корейской системе Шаг № 1

Начните уход лица с тщательного удаления макияжа. Используйте мягкий макияж-ремувер или мицеллярную воду.

Шаг № 2

Используйте мягкое очищающее средство или пенку для лица, чтобы тщательно очистить кожу от загрязнений, лишнего себума и остатков макияжа.

Шаг № 3

Эксфолиация кожи. Используйте мягкий пилинг или скраб для удаления ороговевших клеток и стимуляции обновления кожи.

Шаг № 4

Тонизирующее средство помогает восстановить pH-баланс кожи и подготавливает ее к последующим шагам ухода. Применяйте тоник с помощью ватного диска или пальцев.

Шаг № 5

Эссенция — это концентрированное средство, обогащенное полезными ингредиентами. Нанесите небольшое количество эссенции на лицо и аккуратно вбейте ее пальцами для увлажнения и питания кожи.

Шаг № 6

Сыворотка — это средство с более высокой концентрацией активных компонентов. Примените несколько капель на лице и мягко помассируйте до полного впитывания.

Шаг № 7

Маски из ткани — популярный этап в корейском уходе за кожей. Нанесите на лицо и оставьте на 10-20 минут для интенсивного увлажнения и питания кожи.

Шаг № 8

Кожа вокруг глаз требует особого внимания. Нанесите нежный крем или гель на кожу вокруг глаз. Это поможет уменьшить отечность, уберет темные круги и морщины.

Шаг № 9

Зафиксируйте влагу в коже с помощью увлажняющего крема или лосьона. Нанесите его на лицо и шею мягкими круговыми движениями.

Шаг № 10