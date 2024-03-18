Жительница Ухты скачала мобильное приложение и потеряла 300 тысяч рублей

У жительницы Ухты неизвестные похитили около 300 тысяч рублей, воспользовавшись схемой совершения мошенничества с использованием приложений удаленного доступа. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Потерпевшей позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы готовящихся посторонними лицами попытках оформить кредит на ее имя. Чтобы предотвратить несанкционированные операции, злоумышленник уговорил установить приложение удаленного доступа и следовать его инструкциям.