Жительница Ухты скачала мобильное приложение и потеряла 300 тысяч рублей
- 10:34 18 марта
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- Елизавета Петрова
У жительницы Ухты неизвестные похитили около 300 тысяч рублей, воспользовавшись схемой совершения мошенничества с использованием приложений удаленного доступа. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Потерпевшей позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы готовящихся посторонними лицами попытках оформить кредит на ее имя. Чтобы предотвратить несанкционированные операции, злоумышленник уговорил установить приложение удаленного доступа и следовать его инструкциям.
Доверившись мошеннику, женщина установила приложение и предоставила доступ к своим финансовым счетам. Получив возможность управлять онлайн-банком потерпевшей, злоумышленник перевел все ее деньги с кредитной и дебетовой карт на неизвестные счета.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.