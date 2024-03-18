Усть-цилемскому селу Замежная пообещали новое здание под культурный центр

Администрация района пообещала селу Замежная в Усть-цилемском районе новое здание, которое будет использоваться в качестве культурного центра. Для этого предусмотрено финансирование из местного бюджета, а также возможность включения проекта в региональную адресную инвестпрограмму на 2025 год.

Село Замежная окружено рекой Пижмой с трех сторон, что создает определенные сложности при выборе участка для строительства. Первоначально выбранный участок не соответствовал градостроительным нормам, поэтому было решено включить село в "График установления границ зон затопления, подтопления на территории Республики Коми", чтобы исключить возможность затопления будущего здания.