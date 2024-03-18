Усть-цилемскому селу Замежная пообещали новое здание под культурный центр
- 09:17 18 марта
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- Елизавета Петрова
Администрация района пообещала селу Замежная в Усть-цилемском районе новое здание, которое будет использоваться в качестве культурного центра. Для этого предусмотрено финансирование из местного бюджета, а также возможность включения проекта в региональную адресную инвестпрограмму на 2025 год.
Село Замежная окружено рекой Пижмой с трех сторон, что создает определенные сложности при выборе участка для строительства. Первоначально выбранный участок не соответствовал градостроительным нормам, поэтому было решено включить село в "График установления границ зон затопления, подтопления на территории Республики Коми", чтобы исключить возможность затопления будущего здания.
Глава Коми, Владимир Уйба, отметил, что сроки строительства четко определены - до конца 2024 года. На данный момент уже проведены сбор исходных данных, маршрутное обследование и инженерные изыскания.
Также рассматривается возможность проведения дополнительных подготовительных работ на территории, включая возможность создания песчаной насыпи на выбранном участке. Главная задача в настоящее время - разработка проектно-сметной документации, чтобы начать строительство центра в следующем году.
К первому кварталу 2025 года планируется внести сведения о зонах затопления и подтопления территории села Замежная в Единый госреестр недвижимости. После завершения всех необходимых документов, они будут представлены комиссии, которая вынесет заключение о соответствии участков законодательным нормам и требованиям.
Затем участок будет включен в перечень объектов капстроительства для государственных и муниципальных нужд Республики Коми. Кроме того, в новом здании планируется открытие центра патриотического воспитания для подрастающего поколения, что добавит еще больше значимости этому проекту.