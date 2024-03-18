Полностью запретят: для всех пенсионеров от 60 лет введут новое правило с 19 марта

Пожилых россиян ждет новый запрет, касающийся звонков. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, люди в возрасте от 60 лет находятся в особой зоне риска из-за мошенников, которые вместо схемы с попавшими ДТП родственниками стали все чаще стали прикрываться банковскими работниками.

Они звонят пенсионерам и, прикинувшись сотрудником банка, просят тех снять со своего счета все деньги и переложить его на другой, якобы безопасный счет, чтобы получить некую компенсацию. Однако когда те следуют их указаниям, они не только не получают никаких денег, но и теряют свои накопления.