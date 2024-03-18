За Владимира Путина в Коми проголосовало более 80 процентов человек

На выборах в Коми за Владимира Путина проголосовало более 80% избирателей, что подтверждается обработкой 82,86% протоколов участковых избирательных комиссий. Это означает, что отрыв Путина от других кандидатов стал еще больше.

Согласно предварительным данным избирательной комиссии Коми, 80,33% избирателей поддержали действующего президента Владимира Путина. Неожиданно высокую поддержку получил Владислав Даванков из партии "Новые люди", за него проголосовали 6,63% избирателей.