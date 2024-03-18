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Стали известны итоги выборов президента России

Стали известны итоги выборов президента России Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стали известны итоги выборов президента России.

На момент 16 марта 6:04 обработано более 99% протоколов.

Победу одержал Владимир Путин, набрав 87,33% голосов. Это рекордный показатель за время проведения всех выборов с его участием.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 4,3%. Владимир Даванков от "Новых людей" замыкает тройку лидеров с результатом 3,7%. Меньше всего избирателей проголосовало за Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 3,19%.

Отметим в Коми подсчитано уже 100% протоколов. По итогам голосования в регионе за Владимира Путина проголосовали 80,49% избирателей. У Владислава Даванков - 6.49% голосов. Чуть меньше бюллетеней за Николая Харитонова - 5,38%. Леонид Слуцкий в регионе также занял последнее место, набрав 5,08% голосов.

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