Стали известны итоги выборов президента России
- 07:00 18 марта
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- Татьяна Зубова
Стали известны итоги выборов президента России.
На момент 16 марта 6:04 обработано более 99% протоколов.
Победу одержал Владимир Путин, набрав 87,33% голосов. Это рекордный показатель за время проведения всех выборов с его участием.
На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 4,3%. Владимир Даванков от "Новых людей" замыкает тройку лидеров с результатом 3,7%. Меньше всего избирателей проголосовало за Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 3,19%.
Отметим в Коми подсчитано уже 100% протоколов. По итогам голосования в регионе за Владимира Путина проголосовали 80,49% избирателей. У Владислава Даванков - 6.49% голосов. Чуть меньше бюллетеней за Николая Харитонова - 5,38%. Леонид Слуцкий в регионе также занял последнее место, набрав 5,08% голосов.