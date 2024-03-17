Поцелуй бога: Володина назвала три знака, для которых весна 2024 года станет уникальной

По прогнозам известного астролога Василисы Володиной, весной 2024 года удача будет сопутствовать трем знакам зодиака: Тельцам, Девам и Козерогам

Представителям знака Тельца прогнозируется период процветания и благоприятных возможностей во всех сферах жизни. Удачная полоса началась для них еще в конце февраля, и сейчас очень важно правильно направить свою энергию и использовать накопленную силу. По словам Володиной (предположительно, эксперта или астролога), все преграды будут преодолены, а сомнения рассеются.

В апреле для Тельцов возможен серьезный разговор на рабочую тему, и им следует спокойно выслушать все предложения и варианты, а затем взвесить свои возможности. Результат этой беседы обещает быть позитивным, возможно, в виде повышения заработной платы, карьерного роста или выгодной командировки. В целом, ожидается успешное развитие профессиональной сферы и достижение целей.