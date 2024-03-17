Поцелуй бога: Володина назвала три знака, для которых весна 2024 года станет уникальной
- 01:04 18 марта
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- Служба новостей
По прогнозам известного астролога Василисы Володиной, весной 2024 года удача будет сопутствовать трем знакам зодиака: Тельцам, Девам и Козерогам
Представителям знака Тельца прогнозируется период процветания и благоприятных возможностей во всех сферах жизни. Удачная полоса началась для них еще в конце февраля, и сейчас очень важно правильно направить свою энергию и использовать накопленную силу. По словам Володиной (предположительно, эксперта или астролога), все преграды будут преодолены, а сомнения рассеются.
В апреле для Тельцов возможен серьезный разговор на рабочую тему, и им следует спокойно выслушать все предложения и варианты, а затем взвесить свои возможности. Результат этой беседы обещает быть позитивным, возможно, в виде повышения заработной платы, карьерного роста или выгодной командировки. В целом, ожидается успешное развитие профессиональной сферы и достижение целей.
Дев этой весной ждет множество перспектив. Они будут находиться в продуктивном диалоге с окружающими, заинтересованными в их внимании. Общение с единомышленниками поможет им достичь поставленных целей и наполнит их дополнительной энергией. Любые их действия в этот период станут основой для будущих успехов. Для эффективной работы представителям знака следует развивать в себе навык быстрого принятия решений. Стоит отметить, что все, что связано с профессиональной сферой, будет даваться им легко и непринужденно.
Козероги достигнут пика своих возможностей весной этого года. Они будут излучать энергию, позволяющую им легко справляться с любыми задачами. Проблемы, которые раньше казались неразрешимыми, перестанут быть таковыми. Им необходимо сохранять самооценку в "деловых рамках", чтобы поддержать хорошие отношения с семьей, являющейся для них неоценимой опорой. Их творческие усилия будут замечены руководством, что, вероятно, приведет к финансовому росту уже в середине текущего месяца. Одинокие Козероги могут встретить свою любовь в мае. Главное – сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов.
Кроме благосклонности звезд, представители этих трех знаков могут рассчитывать на собственные внутренние ресурсы и сильные качества. Все три знака обладают сильным характером и готовы прилагать усилия для своего развития и успеха. В сочетании с благоприятным астрологическим периодом это позволит им достичь значительных результатов и кардинально улучшить свою жизнь, сообщает progoroduhta.ru.