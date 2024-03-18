Названы пять лучших сортов помидоров для посадки на весну 2024 года
- 07:15 18 марта
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- Служба новостей
С детства мы питаем особую любовь к помидорам. Они являются одними из наиболее популярных и вкусных представителей среди овощных культур, которые можно выращивать на собственном участке. Однако для обеспечения богатого урожая необходимо тщательно выбрать сорт, подходящий для конкретного климата, почвы и условий выращивания. Среди богатого разнообразия вариантов особое внимание заслуживают ранние сорта, которые позволяют наслаждаться первыми плодами уже в июне или июле, передает sevastopolmedia.ru.
Дебют
Выведен в России и предназначен для открытого грунта. Куст среднерослый, нужно подвязывать к опоре и пасынковать. Растение устойчиво к фитофторозу, вершинному гниению, табачной мозаике. Срок созревания — 85-90 дней. Урожайность — 4-6 кг с куста.
Балконное чудо
Отличный вариант для выращивания в горшках на балконах, террасах, подоконниках. Куст карликовый (до 30-40 см в высоту), не требует подвязки и пасынкования. Растение неприхотливо, устойчиво к неблагоприятным условиям и не требует особого ухода. Срок созревания — 80-85 дней. Урожайность — 1-2 кг с куста.
Кармелло
Томат французской селекции для открытого грунта. Среднерослый, требует подвязки к опоре и пасынкования. Растение устойчиво к вертициллезу, фузариозу, табачной мозаике. Срок созревания — 85-90 дней. Урожайность — 4-5 кг с растения.
Санта
Ранний томат голландской селекции для открытого грунта. Низкорослый, не требует подвязки и пасынкования. Этот сорт устойчив к вертициллезу, фузариозу, табачной мозаике и другим болезням. Срок созревания — 80-85 дней. Урожайность — 2-3 кг с растения.
Раннеспелые сорта помидоров обладают множеством преимуществ. Их быстрое созревание позволяет наслаждаться свежими помидорами прямо с грядки уже в начале лета, когда они наиболее востребованы и ценятся. Кроме того, ранние сорта помидоров отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, таким как низкие температуры, засуха, сильный ветер или интенсивные дожди.