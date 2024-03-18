Ухтинка в День всех влюбленных сняла видео для бывшего мужа и попала под суд

В День всех влюбленных ухтинка посвятила видео бывшему супругу и попала под суд. Дело в том, что в опубликованной в телеграм-канале записи горожанка оскорбляла в нецензурной форме экс-спутника жизни, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как уточняется в материалах дела, девушка даже не явилась на собственное судебное заседание. Лишь в письменном объяснении помощнику прокурора она пояснила, что целенаправленно пошла на публичные оскорбления, желая задеть честь и достоинство бывшего мужа. Подсудимая знала, что тот регулярно просматривает ее телеграм-канал, и рассчитывала, что он обязательно увидит запись.