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Аномальное потепление в Коми сменится морозами за -30С

Аномальное потепление в Коми сменится морозами за -30СФото из архива "Про Город Сыктывкар"

После потепления в Коми вновь возвращаются морозы под - 30С. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

По информации синоптиков, неделя начнется с похолодания, сопровождаемого снегопадами. Виной тому - скандинавский антициклон, заполненный арктическим воздухом.

Специалисты также уточнили, что в первые дни температура опустится до -2...-7С. При малооблачном небе ночью в южных районах Коми ожидается -8...-15С, в северных - до -20С. Днем ситуация обратная - +1С на юге и +6С на севере. При этом в южной части региона возможен снег с дождем.

Медленнее всего зима отступает в Заполярье. Здесь в очередной раз столбик термометра опустится до -30С и ниже в ночное время суток. Чуть теплее днем - около -15...-22С.

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