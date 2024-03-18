Аномальное потепление в Коми сменится морозами за -30С

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

После потепления в Коми вновь возвращаются морозы под - 30С. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

По информации синоптиков, неделя начнется с похолодания, сопровождаемого снегопадами. Виной тому - скандинавский антициклон, заполненный арктическим воздухом.