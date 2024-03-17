На пути к богатству: Глоба назвал знак, которому суждено разбогатеть к началу апреля

В марте 2024 года два представителя зодиакального созвездия обретут богатство и денежных покой. Ими стали Лев и Дева.

Строить сомнения в предсказаниях этого астролога не имеет смысла, ведь Павел Глоба заслужил свою репутацию на протяжении многих лет, развивая собственную школу астрологии.

Два этих знака олитеворяют собой финансовый успех и благополучие во всех делах. Лев поднимется по карьерной лестнице, звезды сулят интересные знакомства. Они помогут в будущем и станут надежной опорой. Не бойтесь трудностей, которые ждут вас на пути к успеху: все разрешится гладко.