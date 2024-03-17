На пути к богатству: Глоба назвал знак, которому суждено разбогатеть к началу апреля
- 05:50 17 марта
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- Служба новостей
В марте 2024 года два представителя зодиакального созвездия обретут богатство и денежных покой. Ими стали Лев и Дева.
Строить сомнения в предсказаниях этого астролога не имеет смысла, ведь Павел Глоба заслужил свою репутацию на протяжении многих лет, развивая собственную школу астрологии.
Два этих знака олитеворяют собой финансовый успех и благополучие во всех делах. Лев поднимется по карьерной лестнице, звезды сулят интересные знакомства. Они помогут в будущем и станут надежной опорой. Не бойтесь трудностей, которые ждут вас на пути к успеху: все разрешится гладко.
Кошелек Девы в этом месяце перестанет закрываться от пачек денег. Неожиданный успех и сюрпризы фортуны пророчит Павел Глоба. Но будьте аккуратны: такая удача может вскружить вам голову и вы невнимательно отнесетесь к знакам судьбы. Они могут предупреждать об опасности.